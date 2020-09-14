Защита Ефремова ещё не подала расширенной жалобы на приговор артисту

https://static.news.ru/photo/8f44c7ca-f66b-11ea-8be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты Михаила Ефремова ещё не подали расширенную жалобу на приговор актёру, для которого Пресненский суд в Москве избрал наказание в виде восьми лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима. Об этом в разговоре с журналистами сообщил юрист Эльман Пашаев.

По его словам, работа над расширенной жалобой уже подходит к концу. Как сказал адвокат, «время есть».

Мы уже завершаем работу, — цитирует Пашаева ТАСС.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

Сначала артист полностью признал свою вину. Однако затем он пошёл на попятную, заявив, что ничего не помнит о моменте трагедии. Однако в результате Ефремов вернулся к прежней стратегии и вину признал. Суд вынес вердикт в виде восьми лет заключения ровно через три месяца после смертельного ДТП. Адвокаты подсудимого обжаловали решение инстанции. На следующий день Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что юрист его подставил. Семья осуждённого занялась поисками нового адвоката.

Как писал NEWS.ru, сестра Ефремова Анастасия рассказала о промахах Пашаева, защищавшего артиста. По её словам, речь идёт даже не о пиаре на деле, а о том, что он небрежно отнёсся к происходящему и упустил ряд возможностей по защите своего доверителя.