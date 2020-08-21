Заседание по делу Ефремова перенесли из-за его отказа от адвокатов

https://static.news.ru/photo/f7eb1acc-e3bf-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТВ в центре столицы. Данное решение инстанции связано с тем, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Теперь ему будет нужно время, чтобы найти новых защитников.

Судья Елена Абрамова сообщила об этом после отказа Ефремова от адвокатов. Актёр объяснил свой поступок тем, что по отношению к его защитникам наблюдается предвзятое отношение. Далее по ходу разбирательства уже бывшие адвокаты актёра будут выполнять функции консультантов. Обвиняемый подчеркнул: указанное решение он принял самостоятельно.

В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа, — передаёт слова Абрамовой корреспондент NEWS.ru из зала суда.

После этого судья спросила обвиняемого, не нужна ли ему помощь в поиске защитников. Ефремов от помощи отказался.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская подтвердила, что артист отказался от своих юристов, которые защищали его в суде по делу о ДТП.

По её словам, Ефремов называл фамилии Падва и Резник, но не утверждал, что именно они станут его адвокатами.