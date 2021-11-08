Зампред комиссии по охране здоровья назвал ответственных за вакцинацию

Помочь гражданам осознать важность вакцинации от коронавируса и ускорить темпы прививочной кампании должны представители общественности. Правительство страны же приняло все меры, доступ к вакцинам есть у каждого россиянина, сообщил «Народным Новостям» первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

Чтобы ускорить темпы вакцинации, должно быть понимание людей: всеобщая вакцинация — это способ наконец пережить и закончить пандемию. Это понимание формируют представители общественности. На мой взгляд, в этой ситуации мяч, как говорят в спорте, находится на стороне гражданского общества — всех наших общественных, волонтёрских, пациентских организаций, — сказал он.

Дайхес добавил, что необходимо создать такие условия, в которых быть антипрививочником просто неприлично. При этом политик советует проверять всю информацию о коронавирусе и прививках через официальные источники и не доверять анонимным рассылкам.

Ранее сообщалось, что в России три недели подряд умирают от COVID более тысячи человек за сутки. За 7 ноября скончались 1190 человек.