Заммэра Москвы заявила об улучшении ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea805372-a1c3-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в столице улучшается, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, в сутки госпитализируют 800-900 человек с подозрением на COVID-19. Пациенты, уже находясь в медицинских учреждениях, сдают необходимые анализа и получают квалифицированную помощь, передаёт РИА Новости.

Ранее Ракова рассказала, что в столице большой спрос на добровольное тестирование на COVID-19. Очередь расписана на три недели вперёд. Результаты исследования передают в течение трёх дней с момента сдачи.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека, писал NEWS.ru.