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09 июля 2025 в 08:41

Закрываю сразу двойную порцию! Нежное яблочное повидло с лимоном — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном падают листья, а на рынках горы румяных яблок, самое время приготовить душистое повидло с солнечной лимонной ноткой. Это не просто сладкая масса — это настоящий вкус детства, который идеально дополнит утренние тосты, блинчики или станет начинкой для пирогов.

Для начала берем 1,5 кг яблок (лучше всего подходят антоновка или другие кисло-сладкие сорта). Тщательно моем, очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем небольшими кубиками. Складываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем 200 мл воды и ставим на средний огонь. Когда яблоки начнут размягчаться (примерно через 15–20 минут), добавляем сок одного лимона и его цедру — это придаст повидлу ту самую пикантную кислинку.

Теперь очередь сахара — всыпаем 800 г (можно немного меньше, если любите менее сладкое). Постоянно помешивая, варим на медленном огне около часа. Секрет идеальной консистенции — в терпении: чем дольше варится, тем гуще будет повидло. В процессе можно размять яблоки толкушкой или оставить кусочки — как вам больше нравится.

Готовность проверяем каплей на блюдце — если не растекается, значит повидло готово. Разливаем по стерильным банкам, закатываем и укутываем до полного остывания. Хранить такое лакомство можно целый год, но обычно оно съедается гораздо быстрее!

Это повидло особенно хорошо сочетается с творогом, сырниками или просто на свежем хлебе с маслом.

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варенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
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