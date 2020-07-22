Закон о вейпах и кальянах принят Госдумой

https://static.news.ru/photo/b695f798-cc29-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Они при этом остаются теми же, что накладываются сейчас при нарушениях, связанных с обычными сигаретами.

Документ распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе на кальяны, а также ввести административную ответственность за нарушение запретов, связанных с их использованием и оборотом.

Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления электронных курительных изделий полагается штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, за те же действия, совершённые родителями, — от двух до трёх тысяч рублей. За курение никотиносодержащих веществ на детской площадке будет налагаться штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Кроме того, законодательно теперь будет установлен запрет на курение в коммунальных квартирах. Также документ предусматривает оказание курильщикам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.

Да, споров и обсуждений вокруг законопроекта много, но депутатский корпус вместе с экспертами и профильными специалистами пришёл к единому мнению по основным пунктам, и сейчас важно этот документ принять максимально оперативно, а спорные вопросы в дальнейшем обсуждать и приходить к решению, — пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Законопроект был внесён в Госдуму группой сенаторов в 2017 году и принят в первом чтении в декабре 2019 года, писал NEWS.ru.