https://static.news.ru/photo/b1405c9c-53ee-11ea-a28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение России временно ограничить въезд граждан КНР не является политизированным. Оно было принято исключительно в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По её словам, российские специалисты ежедневно анализируют ситуацию с эпидемией, «исходя из вопросов здравоохранения и безопасности, но не исходя из каких-то политических соображений». Захарова пояснила, что решения о мерах по борьбе с коронавирусом в РФ принимаются оперативным штабом, куда входят представители различных структур и в котором приоритет отдаётся представителям ведомств, занимающихся вопросами здравоохранения.

С 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих из Китая в РФ для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях, временно приостановлен.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 20 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. По информации на 19 февраля, выздоровели 9128 человек в китайской провинции Хубэй и 14352 — в мире.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.