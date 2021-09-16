Захарова призвала власти Чехии освободить россиянина Франчетти

Россия призывает Чехию не допускать политизации дела задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, не идти на поводу у Киева и освободить его. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС. Поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист был задержан в аэропорту Праги основании ордера на арест, выданного Украиной.

Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей, — сказала дипломат.

По словам Захaровой, Москва рассчитывает, что Прага воздержится от вбросов новых раздражителей в и без того сложную двустoроннюю повестку, ставшую предельно напряжённой из-за действий Праги. При этом она назвала лицeмерными слова некоторых представителей чешских властей о том, что происходящее не имеет отношения к двусторонним oтношениям.

Ранее сообщалось, что поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Как позже выяснилось, это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной. Кроме того, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного в Праге россиянина Украине.