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Гражданин России, активист «Крымской весны» Александр Франчетти был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Полуостров стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин России на основании ордера на арест, выданного Украиной, — приводит агентство слова пресс-секретаря президиума полиции Чехии Ондржея Моравчика.

Главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов, комментируя задержание, заявил , что таким образом Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и «выслужиться перед украинскими неонацистами».

Он напомнил, что власти выдвигали против Франчетти обвинения. При депортации на Украину активисту грозит верная смерть, отметил политик.