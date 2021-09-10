Поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Об этом сообщает РИА Новости. Полуостров стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами, — приводит агентство слова главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александра Молохова, комментируя задержание активиста Крымской весны.

Он напомнил, что власти выдвигали против Франчетти обвинения. При депортации на Украину активисту грозит верная смерть, отметил политик.

Ранее Молохов заявил, что Крым останется российским навсегда и ни одной стране мира не по силам изменить это. Так власти отреагировали на озвученные предположения о том, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сыграет важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма. По его словам, Киеву не стоит напрасно «уповать на помощь своих заокеанских хозяев».

На Украине заявили, что тесные контакты между президентами США и Украины показали, что Вашингтон начнёт играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.