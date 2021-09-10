Украина запросила выдачу задержанного в Чехии гражданина России
Александр Чеков
Александр Чеков
12:41, 13 сентября 2021
Фото: pixabay.com
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Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного в Праге россиянина Украине. Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Его слова приводит «РБК-Украина».
12 сентября россиянин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Его обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма».
Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию на Украине, — цитирует издание Николенко.
Отмечается, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.
Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав России.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Франчетти. По его словам, нельзя допускать злоупотребление международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам.