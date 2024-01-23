«Полки завалены суррогатами»: почему подделок продуктов стало больше в разы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За полтора года действия моратория на плановые проверки бизнеса количество нарушений при производстве продуктов выросло по некоторым показателям в разы. Об этом NEWS.ru сообщили в Госдуме. Среди самой «проблемной» продукции — яйца и рыба. Какие из этих продуктов теперь могут быть опасны и не пора ли в силу этого отменять мораторий и возобновлять проверки — в материале NEWS.ru.

Котлеты из куриных скелетов

В России резко выросло количество «плохих» продуктов, сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, во многих случаях речь идет о фальсификации сырья, незаявленных красителях, ароматизаторах и консервантах. Состав продуктов очень часто указывается неверно.

Депутат пояснил, что «все это не только сказывается на потребительских свойствах продуктов», но и вызывает своего рода цепную реакцию: добросовестные компании оказываются в неравных конкурентных условиях и вынуждены либо терять долю рынка, либо также переходить к разным ухищрениям с составом.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин на примерах рассказал NEWS.ru о характере распространенных нарушений.

«Взять, например, мясные полуфабрикаты. На упаковке написано „Куриные котлеты“, а на деле подчас оказываются котлеты из куриных лап, костей и скелетов. С рыбной продукцией схожая беда: она часто напичкана фосфатами. В конфетах несложно обнаружить пальмовое масло, которое не было заявлено в составе, а в йогуртах — всю таблицу Менделеева», — рассказал Егармин, добавив, что магазины «завалены суррогатами».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько ухудшились продукты в стране

Экспертный совет по обелению (выводу из тени) экономики при профильном комитете Госдумы провел исследование, показавшее, как изменилось количество нарушений при производстве пищевой продукции. В его ходе оценивались нарушения в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического, а также фитосанитарного и ветеринарного контроля. Результаты исследования имеются в распоряжении NEWS.ru.

Эксперты пришли к выводу о существенном росте в 2023 году «недобросовестных практик» по сравнению с 2022-м. Так, в сфере производства мясной продукции количество нарушений выросло на 80%, рыбной — на 122%, овощных консервов — на 31%, хлебобулочных и кондитерских изделий — на 78%, яиц — на 270%.

Как рассказал NEWS.ru зампред думского комитета Артем Кирьянов, выявляются случаи, когда поставки фальсифицированной продукции переориентируются с сетевой розничной торговли на социальные учреждения. В частности, некачественные продукты отправляются в детские сады, больницы и школы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы наблюдаем снижение качества и безопасности пищевой продукции в ряде отраслей, что подтверждается регулярными исследованиями профильных ведомств и Роскачества», — пояснил Кирьянов.

Парламентарий указал, что в подавляющем большинстве случаев нарушители остаются безнаказанными. Это почти полностью лишает всех предпринимателей «каких-либо стимулов к добросовестному поведению», добавил Кирьянов.

Нарушений при производстве яиц стало втрое больше: что это значит

В проверке продуктов вместе с экспертным советом Госдумы участвовала организация «Общественная потребительская инициатива». Ее председатель Олег Павлов рассказал NEWS.ru, что означает рост нарушений при производстве яиц на 270%.

По его словам, основные нарушения касались ветеринарного контроля, а также правил содержания птиц на птицефабриках. Однако были претензии и к состоянию самого товара — нередко на магазинных полках попадались яйца, покрытые грязью и плесенью.

Какие продукты подделываются чаще

В Роскачестве NEWS.ru рассказали, что наиболее фальсифицируемыми сегодня продуктами являются мед и красная икра. По оценкам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), незаконный оборот икры находится на уровне более 20%. То есть как минимум каждая пятая банка икры — фальсификат или контрафакт.

«Что мы имеем в виду, когда говорим о фальсификате? Например, вы берете упаковку, на которой написано „Сыр“, а внутри оказывается сырный продукт с заменителем молочного жира. Другие же нарушения касаются введения потребителя в заблуждение: например, этикетка выполнена „под сыр“, а сбоку написано, что это „сырный продукт“», — рассказала NEWS.ru директор аналитического агентства Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Что касается изделий из мяса, то здесь нарушения могут быть связаны с содержанием крахмала и дополнительных добавок, которые не указаны на этикетке, пояснила она. Нередко также продукты продаются с порванной упаковкой или хранятся неправильно.

Чем опасны поддельные продукты

По мнению терапевта Павла Смирнова, зачастую производители включают в состав продуктов добавки, которые «забывают» указывать на этикетках.

«Как правило, это не приводит к фатальным последствиям. Порой потребители замечают изменения вкуса продукта. Однако совсем другая история, когда в состав попали добавки, вызывающие аллергию. То есть человек изучил состав на этикетке, не нашел ничего подозрительного, а затем получил аллергическую реакцию. Вопрос — в ее тяжести», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых согласился, что в некоторых случаях такая «забывчивость» производителей может даже угрожать жизни потребителя, как раз когда речь идет об аллергических реакциях.

«Своим пациентам с тяжелыми аллергическими реакциями советую всегда быть консервативными в выборе продуктов питания. Если что-то подошло — не надо менять. Например, если пьешь молоко определенного бренда и все нормально — продолжай его пить», — рассказал Малых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, это самая лучшая страховка от возможной аллергии. В свою очередь депутат Госдумы Артем Кирьянов добавил, что, покупая сок с незаявленными красителями, колбасу с антибиотиками, рыбу со скрытыми консервантами, газировку с избытком сахара или кондитерские изделия с кишечной палочкой, потребители могут заработать отравления и другие проблемы со здоровьем.

Какой мораторий ввело правительство

Постановление, согласно которому внеплановые проверки на предприятиях проводятся только по поручениям президента, правительства и требованиям прокуратуры, вступило в силу с марта 2022 года. Позднее мораторий неоднократно продлевали, и теперь он по поручению президента Владимира Путина действует до 2025 года. Исключение сохранится для объектов чрезвычайно высокого риска, а также для проверок, которые проводятся в случае угрозы жизни людей или безопасности государства.

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. По его словам, эта мера позволила серьезно снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Премьер-министр добавил, что на 2023 год органами прокуратуры согласованы 93 тысячи мероприятий — в четыре раза меньше, чем в 2022-м. В большинстве случаев проверки бизнеса заменяются «профилактическими визитами».

«Они позволяют организациям превентивно выявлять недостатки и устранять их без штрафных санкций. По состоянию на конец ноября [2023 года] число таких „визитов“ почти в три раза превысило количество проверок», — отметил Мишустин.

Надо ли отменять мораторий на проверки

Как заявил NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач, пока еще не придумано никакого эффективного способа обеспечения безопасности товаров и услуг на 100%. Ведь лицензирование, сертификацию, надзор осуществляют люди, которые не всегда ориентируются на закон и иногда «падки до коррупционных соблазнов», пояснил он.

«Если реализовать меры по повышению качества контрольно-надзорной и правоохранительной деятельности, которые минимизируют коррупционную составляющую, сделают контроль за безопасностью услуг и товаров сплошным, как и наказание за некачественные товары и услуги — неотвратимым, то можно добиться положительной динамики снижения нарушений в этой сфере», — отметил Храпач.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов полагает, что мораторий на проверки должен сохраняться, однако, по мнению депутата, необходимо его трансформировать. Собеседник NEWS.ru считает, что ограничения не должны автоматически означать мораторий на наказание за нарушения.

Парламентарий полагает, что в нынешней ситуации страдает не только потребитель, но и государство, сталкивающееся с ростом теневого рынка и снижением поступлений в бюджет.

По мнению Артема Кирьянова, следует активнее применять государственные информационные системы для автоматического выявления и пресечения нарушений «без проведения излишних административных процедур, а также ограничивать злостным нарушителям-фальсификаторам доступ к государственным и муниципальным закупкам и поставкам в торговые сети».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал депутат, подобные информационные системы позволяют отследить весь путь продукта от производителя до конечного потребителя. Это помогает бороться с фальсификатом и низким качеством продукции. Фактически при помощи системы можно узнать, когда и кем была выпущена конкретная партия продукции, куда она в дальнейшем была отгружена. Подобные механизмы уже работают, например, в сфере молочной продукции, табака, минеральной воды, алкоголя. Таким образом, контроль происходит автоматически, и случайный товар не попадает в торговые сети.

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