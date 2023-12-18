В России могут исчезнуть почти все ТЦ: что будет на их месте Юрист Бодрова: бизнес просит МЭР узаконить использование ТЦ под производство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители бизнеса обратились в Минэкономразвития с просьбой разрешить размещать в торговых центрах производственные предприятия низкого класса опасности и учреждения образования, сообщили NEWS.ru в Российской гильдии управляющих и девелоперов. Существующие законодательные нормы не позволяют этого делать. Сторонники идеи утверждают, что такая мера позволит многим моллам избежать закрытия. Подробности — в материале.

Что бизнес предлагает сделать с торговыми центрами

Как стало известно NEWS.ru, Российская гильдия управляющих и девелоперов в настоящее время ведет активные переговоры с Минэкономразвития РФ. Представители делового сообщества предлагают государству расширить возможное назначение действующих торговых центров. Факт ведения таких переговоров NEWS.ru подтвердила вице-президент Гильдии кандидат юридических наук Елена Бодрова. По ее словам, подобная мера помогла бы решить проблему многих ТЦ.

«Серьезная проблема заключается в том, что на площадях торговых центров сегодня по закону нельзя размещать промышленные предприятия даже низкого класса опасности — например, швейные производства, сортировочные центры. Между тем в таких площадях существует большая потребность», — рассказала Бодрова. По ее словам, многие ТЦ расположены удобно географически и логистически, но при этом простаивают, несмотря на очевидный дефицит помещений для промпредприятий в регионах.

Бодрова пояснила, что законодательные изменения позволили бы адаптировать под необходимые сегодня нужды не только современные ТЦ, но и дома быта, которые были построены практически в каждом регионе еще в советское время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем бизнес хочет изменить назначение торговых комплексов

Перепрофилирование торговых центров и размещение на их площадях образовательных, производственных и других компаний — инициатива очень своевременная и нужная как для российских городов и бизнеса, так и населения, заявил в разговоре с NEWS.ru гендиректор крупной строительно-проектной компании Антон Баксараев. По его оценкам, только очень крупные ТЦ сейчас не испытывают недостатка в покупателях и арендаторах.

«Посещаемость небольших ТЦ и находящихся не в центре города падает. Торговля стремительно уходит в онлайн, с развитием и изменением транспортной инфраструктуры, например, в Москве доступность некоторых ТЦ снизилась», — сообщил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, в целом перепрофилировать или оснастить в ТЦ зону для производственного или образовательного процесса не так сложно: многие торговые центры сделаны из сэндвич-панелей, имеют большие пролеты и способны выдерживать такую же нагрузку, как склады и производства.

Каково сегодняшнее состояние российских ТЦ

Согласно оценкам экспертов, уходящий год станет самым неудачным для рынка торговых центров в России. По данным аналитической компании INFOLine (есть в распоряжении NEWS.ru), за 9 месяцев 2023-го в стране было открыто всего девять ТЦ общей площадью 233 тысячи квадратных метров. Для сравнения: в 2015 году пущено в строй 5,5 миллиона квадратных метров торговых и развлекательных центров, а в 2021-м — более 1,4 миллиона квадратных метров.

Как рассказал NEWS.ru генеральный директор INFOLine Иван Федяков, сейчас рынок переживает активную смену собственников. По его словам, рентабельность торговых центров остается на низком уровне, поэтому многие владельцы стремятся избавиться от них. По его информации, в стране сейчас продается около 200 моллов и это число растет. Как рассказал Федяков, некоторые объекты, которые не удалось вывести на рентабельность, переходят к банкам-кредиторам.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Проведенный нами анализ показывает, что в ближайшем будущем рынку необходимо сосредоточиться на ремонте и перепрофилировании около 50 миллионов квадратных метров площадей торговых центров, построенных в 2000–2011 годах. Очевидно, что многие из них сократят торговые площади или полностью поменяют свою бизнес-функцию», — рассказал Федяков.

«Качественный состав ТЦ меняется: такие площади, которые ранее занимали иностранные игроки, просто оказываются невостребованными. Российские ретейлеры при всем своем желании не смогут их занять. Плюс ко всему многие зарубежные бренды были трафикообразующими: огромное число россиян ехали в ТЦ в конкретные магазины», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Федяков добавил, что есть еще одна проблема: платежеспособность новых арендаторов гораздо ниже, ТЦ вынуждены снижать цены. Но нет уверенности, что даже они удовлетворят нанимателей помещений.

«Мы уже видим, что не так давно открывшиеся проекты уже начали закрываться — они не смогли вписаться в новые экономические реалии», — отметил эксперт.

По прогнозу Федякова, проблемы будут нарастать: по его мнению, ТЦ входят в жесткий кризис и, вполне возможно, далеко не все смогут его пережить.

По заявлению управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, на трафик также оказывает влияние отсутствие роста реальных доходов населения и изменение предпочтений потребителей. Он также сообщил, что стоимость товаров, ввозимых путем параллельного импорта, автоматически становится выше, а появившиеся новые бренды пока не смогли завоевать достаточную популярность.

Какие производства могут разместиться в моллах

По оценкам вице-президента Гильдии управляющих и девелоперов Елены Бодровой, на площадях нынешних ТЦ вполне могут расположиться швейные производства, сортировочные центры, предприятия, занимающиеся фасовкой лекарственных средств или биологически активных добавок.

«Фактически на площади ТЦ сегодня готов прийти малый и средний бизнес, который работает в интересах страны: например, сейчас появилось немало фирм, которые занимаются производством экипировки для военнослужащих, микроэлектроники, пошивом одежды. Все они вполне могли бы занять площади в нынешних торговых центрах», — сообщила Бодрова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом она подчеркнула, что речь идет о потенциальном размещении производств только низкого класса опасности: например, никто не предлагает передислоцировать в моллы химическую промышленность.

По словам собеседницы NEWS.ru, предприниматели заинтересованы в относительно бюджетных площадках, поскольку малому и среднему бизнесу слишком дорого обходится размещение, например, на территории индустриальных парков.

Управляющая одного из крупных ТЦ Ольга Леонова в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что спрос на производственные площади сейчас весьма велик:

«Плюс ко всему торговые центры, как правило, хорошо спроектированы и удовлетворяют бизнес по целому ряду критериев — например, у него имеются хорошие складские помещения, удобные подъездные пути».

Могут ли в моллах появиться школы и детсады

Отдельный вопрос — возможность размещения на площадях ТЦ образовательных учреждений, например, школ и детских садов. Однако и в этом случае действующее законодательство пока выступает препоной, говорят эксперты.

«Для образовательных учреждений существуют особые требования, например, в части охраны, пропускного режима, освещения, раздевалок, ширины проходов. Также любое образовательное учреждение должно получать дополнительное разрешение от пожарных и Роспотребнадзора», — рассказала NEWS.ru генеральный директор аналитического агентства Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ее словам, многочисленные требования, предъявляемые к образовательным объектам, где находятся несовершеннолетние, выполнить крайне сложно. Петрова сомневается, что власти пойдут на смягчение требований к помещениям школ и детсадов.

Впрочем, некоторые представители бизнеса все же обходят существующие ограничения: они ведут свою деятельность не как в качестве полноценного учреждения образования, а, например, как творческая студия или центр раннего развития, добавила она.

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