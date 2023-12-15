Российскому бизнесу продлили отсрочку на проверки Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина во время заседания продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что практика таких отсрочек хорошо себя зарекомендовала. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта, — сказал Мишустин.

Исключение коснется только объектов с чрезвычайно высокими рисками и проверок, которые проводятся в случае угрозы жизни и здоровья граждан, безопасности страны. Мишустин добавил, что во многих случаях проверки заменили на профилактические визиты, благодаря которым организации могут находить недостатки и устранять их без штрафов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Министерству внутренних дел РФ с призывом не злоупотреблять проверками бизнеса. Володин подчеркнул, что приоритетом ведомства должна быть борьба с преступностью и поддержка общественной безопасности.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что кабмин разработает новый национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства. В него войдут по меньшей мере семь мер, рассчитанных на перспективу до 2030 года. Речь идет, в частности, о стимулировании инвестиционной активности.