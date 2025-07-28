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28 июля 2025 в 14:04

Забудьте об омлете! Фриттата со шпинатом — новое слово в завтраках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриттата со шпинатом — это вкусный и полезный завтрак, который готовится быстро и просто. Чтобы сделать эту нежную яичную запеканку, вам понадобятся 4 яйца, 100 г свежего шпината, 50 мл молока, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Сначала промойте шпинат и слегка обжарьте его на оливковом масле в течение 2–3 минут, пока он не станет мягким. После этого нужно взбить с молоком яйца. Добавьте соль и перец. Вылейте на сковороду к шпинату яичную смесь, аккуратно перемешайте и готовьте под крышкой на среднем огне около 5–7 минут. Чтобы фриттата получилась румяной, можно либо перевернуть ее, либо довести до готовности в духовке при 18 °C в течение 3–5 минут.

Готовую фриттату со шпинатом на завтрак лучше всего подавать теплой, дополнив свежей зеленью или цельнозерновым хлебом. Это блюдо не только вкусное, но и полезное — в нем много белка, железа и витаминов, что делает его отличным вариантом для здорового завтрака.

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Анна Скворцова
А. Скворцова
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