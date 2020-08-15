За сутки в Москве выявили 695 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3cd7118-deca-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 695 новых случаев коронавируса зарегистрировали в российской столице за прошедшие сутки. С начала пандемии было выявлено 251 686 заболевших.

Также столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили 1275 пациентов. Всего за период пандемии COVID-19 в столице выздоровели 196 098 человек. Жертвами инфекции за стуки стали 12 заразившихся.

Следом за Москвой по количеству заразившихся за сутки следуют Санкт-Петербург — 162 заболевших, Свердловская область — 158, Московская область — 153, Ростовская область — 128.

Всего за последние 24 часа в России выявлен 5061 новый случай коронавируса, из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 917 884. Также за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 6447 человек, погибли 119. Всего в стране выздоровели 729 411, жертвами вируса стали 15 617.

Как писал NEWS.ru, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что обеспечить россиян необходимым количеством вакцины можно будет примерно за год. Гинцбург также сообщил, что первые поставки начнутся в 10–15 регионов, но не уточнил, в какие именно.

В свою очередь министр здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергей Глаголев сообщал, что регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.