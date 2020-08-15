В Центре Гамалеи назвали сроки полного обеспечения вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d1603b8-deb7-11ea-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что обеспечить россиян необходимым количеством вакцины можно будет примерно за год.

По его словам, важно понять, в какие сроки удастся покрыть потребности страны.

Я надеюсь, в течение 9–​12 месяцев, — сказал он.

Гинцбург также сообщил, что первые поставки начнутся в 10–15 регионов, но не уточнил, в какие именно. Он добавил, что технология изготовления российской вакцины очень схожа с созданием моноклональных антител.

Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела, эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию, — отметил он.

Глава НИЦ им. Гамалеи рассказал, что в ближайшие месяц-полтора данные предприятия будут выпускать ежемесячно около двух миллионов доз препарата, а к концу года, предположительно, полтора-два миллиона. По словам Гинцбурга, в масштабах страны это «вполне ощутимые и хорошие цифры», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергей Глаголев сообщил, что регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.