В Центре Гамалеи назвали сроки полного обеспечения вакциной от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что обеспечить россиян необходимым количеством вакцины можно будет примерно за год.
По его словам, важно понять, в какие сроки удастся покрыть потребности страны.
Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев, — сказал он.
Гинцбург также сообщил, что первые поставки начнутся в 10–15 регионов, но не уточнил, в какие именно. Он добавил, что технология изготовления российской вакцины очень схожа с созданием моноклональных антител.
Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела, эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию, — отметил он.
Глава НИЦ им. Гамалеи рассказал, что в ближайшие месяц-полтора данные предприятия будут выпускать ежемесячно около двух миллионов доз препарата, а к концу года, предположительно, полтора-два миллиона. По словам Гинцбурга, в масштабах страны это «вполне ощутимые и хорошие цифры»,
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергей Глаголев сообщил, что регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.
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