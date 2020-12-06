За сутки от коронавируса в России вылечились более 21 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/781d7f98-37a1-11eb-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки от COVID-19 в России выздоровели 21 342 человека, это значительно меньше, чем днём ранее — 27 644.

Лидерами по числу выздоровевших за 24 часа по-прежнему остаются Москва (5536), Санкт-Петербург (1903) и Подмосковье (774).

Такие данные на утро 6 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Умерли за сутки 457 жителей России. Число новых заболевших составило 29 039 человек. Таким образом, был установлен новый антирекорд — впервые суточная заболеваемость в нашей стране превысила 29 тысяч человек. Накануне было выявлено 28 782 случая.

Общее число выздоровевших в России достигло 1 937 738 человек, погибших — 43 141, заражённых — 2 460 770 человек, из них болеет в настоящее время 479 891.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии COVID-19 был более сложным, нежели весенний.

Как писал NEWS.ru, с 4 декабря власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.