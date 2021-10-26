Вытеснили из правого поля: суд запретил нацистов из «Невограда»

Городской суд Санкт-Петербурга признал экстремистским сообщество «Невоград». По данным пресс-службы судов, в разные периоды оно называлось «Невоград-2», «БТО-Невоград» и FirstLine Nevograd. Деятельность неонацистского объединения теперь запрещена на территории России. Его боевики, часть которых находятся в заключении, причастны к нападениям на рабочих-мигрантов, антифашистов и представителей ЛГБТ. NEWS.ru воссоздал генеалогию ультраправого подполья Северной столицы и узнал, кому еще грозит наказание за причастность к запрещённой структуре.

Во имя неопределённого круга лиц

Прокуратура Петербурга указала в иске, что в городе «длительное время действовали неонацистские группировки, объединённые названием „Невоград“» (так в ультраправой среде называют Петербург. — NEWS.ru), члены которых нападали на иностранных граждан и лиц различных национальностей и вероисповедания. Лидеры этих объединений ранее были судимы, пропагандировали идеи превосходства белой расы и «распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях с целью возникновения повышенного общественного резонанса».

Для защиты интересов государства, общества и неопределённого круга лиц прокуратура обратилась в суд с иском о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Санкт-Петербургский городской суд вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению, — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Во время рассмотрения иска прокурор подчеркнул , что в соцсети «ВКонтакте» имеются несколько групп, героизирующих деятельность «Невограда». Он отметил, что в Ленинградской области снова стали фиксироваться экстремистские проявления. К примеру, в Зеленогорске появился портрет одного из главарей действовавшей в 2003-2006 годах экстремистской группировки «Боевая террористическая организация» (БТО) Алексея Воеводина. За нападения и убийства приезжих он получил пожизненный срок в 2011 году, а через пять лет убил сокамерника в колонии особого режима «Полярная звезда». Лидера БТО Дмитрия Боровикова застрелили при задержании 18 мая 2016 года. В прошлом году, петербургские ультраправые устроили акцию памяти, приуроченную к 14-летию со дня ликвидации неонациста. После этого силовики устроили обыски у предполагаемых участников «Невограда», обнаружив у них материалы с изображениями свастики и другой запрещённой символики, книги типа «Психологии национализма», мачете и переделанный под стрельбу резиновыми пулями сигнальный пистолет.

Прокуратура Петербурга ещё в августе отмечала , что лидерами «Невограда», кроме Воеводина и Боровикова, были Герман Венгервельд, Андрей Клещин и Андрей Колесников.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воеводин и Венгервельд участвовали в заседании суда по иску о запрете «Невограда» по видеоконференцсвязи. Последний получил 24-летний срок в июне 2014 года. Тогда суд отправил за решётку девятерых участников группировки «Невоград», действовавшей в рамках международной неонацистской сети National Socialism/White Power (NS/WP), признанной террористической и запрещённой в РФ по иску генпрокурора Игоря Краснова. Боевики «Невограда» в 2009-2010 годах убили десять человек. Они заживо сжигали бездомных, резали африканцев, кавказцев и азиатов, собирали взрывные устройства, подрывали торговые палатки и, как приверженцы неоязычества, поджигали церкви. Один из участников этой структуры Кирилл Присяжнюк в конце 2016 года получил четыре года за вербовку в запрещённую в РФ террористическую группировку «Исламское государство».

«Мы все сидим»

На суде по иску о признании «Невограда» экстремистской организацией Воеводин возражал против требования прокуратуры и интересовался, почему соответчиком не привлекли его подельника, участника БТО Андрея Малюгина, отбывающего 18-летний срок. По его словам, название «Невоград» якобы распространили СМИ, добавив: «Мы все сидим, что там запрещать. Глупость». Венгервельд оставил вопрос на усмотрение суда, уверяя, что не был руководителем группировки.

Андрей Клещин, как выяснилось на суде, в очередной раз сменил фамилию и стал Ивановым. Некогда он был известен как Андрей Линок — лидер неонацистской группировки «Линкольн-88». В 2011 году он получил девять лет колонии, а девять других участников этого сообщества — от трёх с половиной до семи лет за убийства и нападения на национальной почве. В 2017 году Линок-Клещин-Иванов вышел на свободу, через год его задержали по делу об организации нападения на клуб «Цоколь», где собирались антифашисты. Как писало издание «Бумага» со ссылкой на источник, близкий к МВД, Линок мог быть причастен к нападениям на представителей антифа-движения, мигрантов и ЛГБТ-активистов, совершённым в Петербурге в 2017-2018 годах. Однако эти эпизоды ему не инкриминировались. В апреле он получил два года и три месяца по ст. 213 УК РФ (хулиганство), а шесть его подельников, причастных к атаке на «Цоколь» отделались условными сроками. Впрочем, на момент вынесения приговора бывший главарь «Линкольна-88» уже отбыл наказание и был на свободе .

Признанный властями РФ иноагентом информационно-аналитический центр «Сова», занимающийся мониторингом проявления ксенофобии, связывал Андрея Линока с упомянутым судом Петербурга движением FirstLine Nevograd (FLN), которое в 2018 году публиковало на своих страницах в соцсетях несколько видео с избиениями людей (позднее ролики были удалены). Слово «Firstline» в названии группировки распространено в околофутбольной среде, оно означает первый ряд фанатов, дерущихся «стенка на стенку». В среде футбольных ультрас, особенно в Петербурге, сильно распространены ультраправые взгляды, о чём подробно рассказывал NEWS.ru.

В начале 2019 года FLN упоминалось в связи с потасовкой на станции метро «Обводный канал». Одним из фигурантов дела стал 27-летний неонацист Дмитрий Недугов по прозвищу Берсерк, ранее имевший отношение к упомянутой группировке NS/WP «Невоград». В апреле 2012 года он обвинялся в убийстве бездомного, покушении на убийство гражданина Ирака, а также поджоге в церкви. За эти преступления он получил четыре с половиной года — столь небольшой срок ему дали из-за сделки со следствием.

Представителей FLN, связывали с нападением на 18-летнюю девушку, произошедшем в конце 2019 года в центре Петербурга. Агрессию злоумышленников якобы вызвало то, что потерпевшая является лесбиянкой. В ультраправой среде распространена радикальная гомофобия, а однополые отношения считаются признаком «вырождения».

После этого инцидента из соцсетей FLN объединения удалили почти все публикации, а сами представители группировки заявляли, что не имеют отношения к случившемуся, уверяя, что занимаются поддержкой молодых hardcore-музыкантов, организацией концертов, а также продвижением товаров с логотипами групп и собственной символикой.

Упомянутый в сообщении петербургской прокуратуры Андрей Колесников (россиянин арабского происхождения, которого до 2002 года звали Джамаль), по версии следствия, занимался вовлечением людей в группировку «Невоград-2», действовавшую в 2012-2013 годах. Её участники обвинялись в нападениях на мигрантов, одного из них — рабочего из Узбекистана — убили в День народного единства, 4 ноября 2013 года, после традиционной для этой даты акции ультраправых «Русский марш».

В 2018 году 19 участникам группировки вынесли приговор . Самый большой срок (16 лет лишения свободы) получил Колесников, остальным фигурантам назначили наказание от четырёх с половиной до девяти лет. Решение суда сочли довольно мягким даже сами подсудимые, трое из них вышли на свободу сразу после оглашения вердикта.

Помимо перечисленных структур, в 2015 году в Петербурге появилось уличное объединение Nevograd Death Brigade, ставшее по данным издания «Мой район» пятой генерацией неонацизма в Петербурге. Первыми были экстремистские и террористические группировки «Шульц-88» (2001-2003), БТО (2003-2006), NS/WP (2009-2010) и «Невоград-2» (2012-2013).

Его участников объединяла не только приверженность к идеям расового и национального превосходства, но и любовь к тяжёлой музыке. Боевики Nevograd Death Brigade нападали на людей из-за «неправильной» одежды, а также устраивали акции «белый вагон», суть которых сводилась к избиению пассажиров общественного транспорта неславянской наружности. Некоторых представителей этой группировки осудили за хулиганство и разбой. Часть из них скрылись на Украине, где приняли участие в военном конфликте киевских властей с сепаратистами Донбасса.

Ксенофобия крепчает

После недавнего решения суда Петербурга, последователям «Невограда» или тем, кого заподозрят в причастности структуре с таким названием, грозит уголовная ответственность по ст. 282.2 УК РФ — за организацию или участие в деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Однако, как заявила NEWS.ru сотрудница признанного в РФ иноагентом аналитического центра «Сова» Наталья Юдина, пока не очень понятно кто может стать фигурантом соответствующих дел.

Не очень понятно, какую именно организацию из пресс-релиза прокуратуры признали экстремистской, потому что слово «Невоград» использовали многие группировки. В сообщениях упоминаются имена самых разных нацистов из разных банд, а ответчиками стали те, кто давным-давно сидят. И это даёт довольно широкое поле деятельности для правоохранителей. Вероятно, про «Невоград» вспомнили в связи с Андреем Линоком. Наталия Юдина эксперт аналитического центра «Сова» эксперт аналитического центра «Сова»

Они напомнила, что последний раз про «Невоград» было слышно в мае 2020 года в связи с упомянутой выше акцией памяти Дмитрия Боровикова. Тогда около десятка молодых людей в масках нарисовали на стене заброшенного здания граффити с портретом застреленного нациста и ещё одно с кельтским крестом и надписью «Невоград». После этого они сфотографировались с баннером с фотографией Боровикова, вскинув руки в нацистском приветствии. В центре «Сова» предполагали, что организатором акции мог выступить Андрей Линок.

Также Юдина отметила, что за последние годы в стране вырос уровень ксенофобии и, в особенности активизировалась «антимигрантская тематика». На этом фоне количество нападений на почве межнациональной ненависти постепенно растёт , хотя такие инциденты не достигли пиковых значений 2010 года. Если в 2020 году было 52 пострадавших и один убитый, то в 2021-м — уже 56, в том числе трое погибших. Что касается Петербурга, то существенный рост националистического насилия случился в прошлом году. Так, в 2019 году в Северной столице было зафиксировано 10 нападений, а в 2020-м — уже 20. Но с начала этого года известно пока о восьми инцидентах.

Параллельно с ростом ультраправой агрессии активизируются и правоохранительные органы. Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в Перми прошли обыски и массовые задержания местных националистов из ультраправого объединения «Штурм». Участников организации якобы связывают с Тимуром Бекмансуровым, который в сентябре устроил расстрел в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ). За месяц до этого в разных городах страны силовики накрыли праворадикальные группировки и задержали их участников. Это произошло в Красноярске, Уфе и Владивостоке. Причём в двух последних городах приверженцы расизма и радикального национализма, как сообщили в ФСБ, готовили теракты.