Число умерших из-за COVID в РФ оказалось максимальным за два месяца

https://static.news.ru/photo/6a172c68-c122-11eb-a495-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число умерших от коронавируса в РФ за минувшую неделю показало максимум с конца марта. На фоне осложнений из-за COVID-19 скончались 2680 человек, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Статистика ежедневно публикуется в Telegram-канале штаба. В период с 24 по 30 мая умерло на 2,6% больше россиян, чем неделей ранее. Показатель летальности от коронавируса за семь дней увеличился с 2,37% до 2,39%. Отмечается, что число смертей от COVID-19 на этой неделе оказалось максимальным за два месяца.

На минувшей неделе положительный тест пришёл 61 937 россиянам. Вылечиться от коронавируса удалось 60 108 пациентам.

Ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,11. Это максимальный показатель за период с 15 октября 2020 года. Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, самый высокий коэффициент у Москвы — 1,35. Выше единицы (1,02) этот показатель также в Воронежской и Нижегородской областях.