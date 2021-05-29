Число умерших из-за COVID в РФ оказалось максимальным за два месяца

Число умерших от коронавируса в РФ за минувшую неделю показало максимум с конца марта. На фоне осложнений из-за COVID-19 скончались 2680 человек, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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На минувшей неделе положительный тест
Ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,11. Это максимальный показатель за период с 15 октября 2020 года. Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, самый высокий коэффициент у Москвы — 1,35. Выше единицы (1,02) этот показатель также в Воронежской и Нижегородской областях.