Юрист объяснила, как законно делать фото и видео в общественных местах Юрист Солдатова: законодательство России не запрещает съемку в общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При проведении фото- и видеосъемки в общественных местах следует учитывать место, ситуацию и объект съемки, заявила юрист Лариса Солдатова. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что нельзя снимать процедуру проверки документов полицейскими, сотрудников МВД при проведении специальных операций, военные объекты, а также проводить коммерческие фотосессии на территории «РЖД».

Нельзя снимать вблизи государственной границы или таможенных пунктов. Запрещено снимать корабли и военные объекты на берегу с борта иностранных кораблей. Фото и видеосъемка на закрытых военных объектах строго запрещена. Кроме того, запрет на съемку может быть обусловлен пропускным режимом на территориях государственных учреждений. Например, запрещено проносить на закрытое заседание Государственной Думы и использовать в ходе него съемочную технику, — объяснила юрист.

Эксперт подчеркнула, что законом разрешено свободно снимать фото и видео в магазинах и кафе, а также на мероприятиях, в том случае, если это не запрещено организатором. Согласно закону «О защите прав потребителей» можно проводить съемку продавцов в магазинах и сотрудников банка, однако публикация материалов без согласия сотрудников запрещена. Должностное лицо, препятствующее видеосъемке действий государственных служб, может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с законом «О противодействии коррупции», подчеркнула Солдатова.

Ранее стало известно, что заведующий подстанцией скорой помощи в Подмосковье Александр Яковенко избил сотрудницу из-за того, что та записывала на видео их разговор. Яковенко отчитывал врача-педиатра за плохую работу и требовал от нее объяснительную. По словам других коллег, он часто позволяет себе агрессивные высказывания и даже распускает руки, несколько сотрудниц жаловались на домогательства.