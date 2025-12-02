Юрист объяснил, почему подаренную квартиру могут забрать через три года

Распространенное мнение о трехлетнем сроке для оспаривания дарения квартиры является ошибочным, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По его словам, согласно гражданскому законодательству, такие сделки могут быть оспорены в течение 10 лет.

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет, — рассказал юрист.

Ранее Терехин рассказал, что покупка квартиры, которая досталась одному из владельцев по договору дарения, скрывает дополнительные риски. По его словам, сделки с такой недвижимостью считаются более уязвимыми, так как дарственную проще оспорить в суде.

До этого юрист Евгений Рябов сообщал, что новое решение Верховного суда Якутии, защитившее добросовестных покупателей, может переломить правовую практику о признании сделок по недвижимости недействительными. Он отметил, что это может повлиять на решения судов в других регионах. В таких спорах важно учитывать и давать определение разнице между такими правовыми понятиями, как «обман» и «заблуждение», подчеркнул юрист.