День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 05:52

Юрист объяснил, почему подаренную квартиру могут забрать через три года

Юрист Терехин: риск потери подаренной квартиры сохраняется дольше трех лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Распространенное мнение о трехлетнем сроке для оспаривания дарения квартиры является ошибочным, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По его словам, согласно гражданскому законодательству, такие сделки могут быть оспорены в течение 10 лет.

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет, — рассказал юрист.

Ранее Терехин рассказал, что покупка квартиры, которая досталась одному из владельцев по договору дарения, скрывает дополнительные риски. По его словам, сделки с такой недвижимостью считаются более уязвимыми, так как дарственную проще оспорить в суде.

До этого юрист Евгений Рябов сообщал, что новое решение Верховного суда Якутии, защитившее добросовестных покупателей, может переломить правовую практику о признании сделок по недвижимости недействительными. Он отметил, что это может повлиять на решения судов в других регионах. В таких спорах важно учитывать и давать определение разнице между такими правовыми понятиями, как «обман» и «заблуждение», подчеркнул юрист.

сделки
недвижимость
подарки
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Флаг России над Красноармейском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 декабря
«Усыпан трупами»: Солодчук сообщил о сотнях погибших ВСУ у Красноармейска
Диетолог назвала одну из главных опасностей высокобелковой диеты
Некоторые россияне получат две пенсии в декабре
Юрист объяснил, почему подаренную квартиру могут забрать через три года
10 легендарных французских десертов, которые легко приготовить дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 декабря
Украина начала реструктуризацию долгов на $2,6 млрд
Судан предложил России создать военную базу в Красном море
Врач объяснила, как экстремальные диеты влияют на сердце
Гороскоп 2 декабря: кому лучше помолчать и кто получит признание начальства
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
«Катастрофические»: названы опасные осложнения сахарного диабета
Небо над Махачкалой осталось без самолетов
Реаниматолог рассказала, с чем можно спутать сердечный приступ
Как и чем убрать лед с лобового стекла за 5 минут, чтобы оно не треснуло
Судно село на мель у побережья Сахалина из-за аварии
Мадуро не покинул Венесуэлу и получил ограничения от Трампа
Фаза Луны сегодня, 2 декабря: собираем команду, не ведемся на манипуляции
«Каждый сотый»: названо количество зараженных ВИЧ россиян
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.