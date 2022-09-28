Юрист объяснил, как мобилизация может повлиять на осенний призыв Юрист Тригнин: срочников могут мобилизовать, если в конце службы они подпишут контракт

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Мобилизации может повлиять на ход призывной кампании, которая начнется с 1 октября, рассказал Lenta.ru председатель военной коллегии адвокатов Москвы, юрист Владимир Тригнин. По его словам, может измениться порядок увольнения срочников при подписании контракта. Тем, кто оканчивает службу по призыву, могут предложить службу по контракту, и, если срочник согласится, к нему может быть применена практика частичной мобилизации.

Нужно помнить, что если солдат приобретает статус военнослужащего по контракту, то на него распространяется действие указа (о частичной мобилизации — прим. NEWS.ru) от 21 сентября <...> Законодательно закреплено, что до истечения четырех месяцев военнослужащие не могут привлекаться (к участию в боевых действиях — прим. NEWS.ru), после четырех месяцев — военнослужащие по призыву могут, — пояснил юрист.

Минобороны России ранее уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.

В свою очередь советник министра спорта Анна Богалий сообщила, что профессиональных спортсменов хотят освободить от мобилизации. По ее словам, система бронирования спортсменов находится в разработке.