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«Яндекс» удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи, Google — нет

21:59, 25 декабря 2021
«Яндекс» удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи, Google — нет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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После блокировки проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) в России поисковая система «Яндекс» перестала выдавать его сайт в результатах поиска, в то время как другой популярный поисковик, Google, продолжает выводить его. Вместо сайта платформы «Яндекс» выдаёт его YouTube-канал, ссылку на страницу в «Википедии» (которая содержит прямую ссылку на сайт) и аккаунты проекта в социальных сетях. На данный момент они остаются незаблокированными.

«Яндекс» удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи, Google — нетСнимок экрана поисковой страницы Google

Также сверху результатов поиска «Яндекс» разместил предупреждение «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

Google же первой ссылкой выдаёт сайт проекта, заблокированного ранее днём.

«Яндекс» удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи, Google — нетСнимок экрана поисковой страницы Google

Как объяснили в регулирующем органе, медиапроект НКО «ОВД-Инфо» был внесён в реестр запрещённой информации на основании решения Луховицкого районного суда Московской области за размещение в Сети информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций.

Помимо этого, Роскомнадзор объявил, что потребовал удаления аккаунта проекта во всех соцсетях.

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