Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке, чтобы стимулировать приток студентов в регион, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Он добавил, что в регионе также нужно начать строительство новых вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Вот ещё такой совет. Дальний Восток требует особого подхода в плане демографии. Давайте хотя бы там отменим ЕГЭ. В масштабах всей страны это тяжело сделать, — сказал политик. Политик также...