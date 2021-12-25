Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Сайт проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) заблокирован. Соответствующее решение вынес Роскомнадзор. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня. 14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий. 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам. 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org, — рассказали в «ОВД-Инфо».
Причина блокировки неизвестна. В компании отметили, что уведомление от Роскомнадзора не приходило.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что государство должно оградить россиян от опасностей в Интернете, в частности от распространения данных, мошенничества и посягательств на несовершеннолетних. Он отметил, что в связи с регулярными атаками на важнейшие мировые ИКТ-структуры интернет-платформы нуждаются в ещё большей «технологичности и проактивности», чтобы обеспечить безопасность пользователей.