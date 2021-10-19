Липов: государство должно защитить россиян от опасностей в интернете

Государство должно оградить россиян от опасностей в интернете, в частности, от распространения данных, мошенничества и посягательств на несовершеннолетних. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, выступая на XX форуме «Спектр-2021», передаёт РИА Новости. Причиной угроз он назвал быстрое развитие технологий и цифровизацию.

Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательств на детей и подростков,- сказал Липов.

Он отметил, что в связи с регулярными атаками на важнейшие мировые ИКТ-структуры, интернет-платформы нуждаются в ещё большей «технологичности и проактивности», чтобы обеспечить безопасность пользователей.

Глава Роскомнадзора заявил о высокой ответственности, возложенной на службу, а также призвал представителей бизнеса разделить ответственное отношение к новым вызовам. По его словам, в отрасли работают более 6,5 тысячи операторов связи, почти половина из них предоставляет доступ в интернет. Липов привёл данные исследования Global Digital, в котором говорится о пользовании интернетом 124 млн человек в России к 2021 году, что составляет 85% населения страны.

И сегодня для защиты граждан государство в полном праве опереться на операторов, использовать все накопленные годами технологические возможности и ресурсы, — подчеркнул Липов.

По его мнению, операторы должны являться доверенными представителями государства и обеспечивать не только стабильный доступ ко всем ресурсам, но и надлежащий уровень безопасности в российском сегменте интернета.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин указал на возможность применения санкций к крупным компаниям, которые отказываются фильтровать запрещённые материалы. Он также высказался за необходимость ограничивать доступ несовершеннолетних к интернет-ресурсам, содержащим потенциально опасный контент.