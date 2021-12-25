РКН обвинил «ОВД-Инфо» в поддержке террористов

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Новый год президент России Владимир Путин традиционно будет встречать в компании родных и близких, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что на праздничной неделе Путин часть времени проведёт в рабочих делах и встречах. Это связано в первую очередь с непростой мировой обстановкой. Кататься на лыжах в Сочи президент ещё не планировал.

Традиционно — с родными и близкими, с друзьями, — сказал Песков в ответ на вопрос, как президент отметит праздник. По словам пресс-секретаря, рождественская неделя у российского лидера пройдёт частично в...