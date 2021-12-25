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РКН обвинил «ОВД-Инфо» в поддержке террористов

13:32, 25 декабря 2021
РКН обвинил «ОВД-Инфо» в поддержке террористов Фото: ovdinfo/vk.com
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Роскомнадзор объяснил, почему сайт проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) заблокировали. В ведомстве подчеркнули, что организация размещала в Сети информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Кроме того, РКН потребовал от социальных сетей удалить аккаунты правозащитного проекта.

На основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации адрес медиапроекта НКО «ОВД-Инфо», признанного Минюстом России иностранным агентом, — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее сайт проекта заблокировали. Страница «ОВД-Инфо» перестала открываться. В организации отметили, что уведомление от Роскомнадзора не приходило. Причина блокировки им неизвестна.

29 сентября Минюст добавил в реестр иностранных агентов правозащитный проект. Всего разом иноагентами признали 22 журналистов и пять организаций.

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