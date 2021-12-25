РКН обвинил «ОВД-Инфо» в поддержке террористов

Роскомнадзор объяснил, почему сайт проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) заблокировали. В ведомстве подчеркнули, что организация размещала в Сети информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Кроме того, РКН потребовал от социальных сетей удалить аккаунты правозащитного проекта.
На основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации адрес медиапроекта НКО «ОВД-Инфо», признанного Минюстом России иностранным агентом, — говорится в сообщении надзорного органа.
Ранее сайт проекта заблокировали. Страница «ОВД-Инфо» перестала открываться. В организации отметили, что уведомление от Роскомнадзора не приходило. Причина блокировки им неизвестна.
29 сентября Минюст добавил в реестр иностранных агентов правозащитный проект. Всего разом иноагентами признали 22 журналистов и пять организаций.