https://static.news.ru/photo/de0fe6cc-261f-11ea-a61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во время праздничных каникул срывы программ перевозок не затронут авиакомпании «ЮТэйр» и «Ямал». Об этом сообщили в пресс-службах авиаперевозчиков.

О возможности массовых срывов графика перевозок в период новогодних праздников сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По её данным, до 30 новых самолётов различных авиакомпаний могут не принять участие в программе из-за сложностей в их регистрации, передаёт ТАСС.

Срывы программ перевозок не коснулись «Ямала», у нас все по плану, — сказали в пресс-службе авиакомпании.

В «ЮТэйр» также подтвердили, что их самолёты в праздники будут летать по графику.

Авиакомпания «Ямал» является главным перевозчиком в ЯНАО. Её лайнеры выполняют регулярные и чартерные рейсы по России и всему миру. В авиапарке в основном Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

Что касается «ЮТэйр», то авиаперевозчик является четвёртым по величине в стране. Однако итоги прошлого года показали, что его чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря АЭВТ направила в Минтранс письмо, в котором предупреждает о возможном массовом срыве авиаперевозок в предстоящие новогодние праздники. В письме говорится, что авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации 30 самолётов.