Ягоды зимой будут как свежие: простой способ заморозки спасет их от ледяного кома

Летом хочется сохранить как можно больше свежих ягод, но после неправильной заморозки они часто превращаются в сплошной ледяной ком. Есть простой способ, который помогает сохранить их вкус, аромат и форму до самой зимы.

Для заморозки выбирайте только спелые, плотные и неповрежденные ягоды. После мытья обязательно хорошо просушите их. Затем разложите в один слой на подносе так, чтобы ягоды не соприкасались, и уберите в морозильную камеру примерно на 5 часов. Только после этого пересыпьте их в контейнеры или пакеты. Такой способ не даст ягодам слипнуться и превратиться в «кашу».

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что после предварительной заморозки ягоды остаются рассыпчатыми и удобными в использовании. Дополнительно фасуйте их небольшими порциями — так не придется размораживать весь запас сразу.

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