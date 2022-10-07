«WhatsApp устарел»: аналитик об уязвимостях мессенджера Аналитик Муртазин: в безопасности WhatsApp ежегодно находят бреши

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В безопасности WhatsApp ежегодно находят бреши, тогда как в Telegram за все время его существования не было найдено ни одной такой уязвимости, заявил в беседе с журналом «Компания» аналитик Эльдар Муртазин, комментируя совет Павла Дурова избегать WhatsApp. Эксперт уточнил, что у пользователей этого мессенджера вопрос безопасности данных не стоит на первом месте.

WhatsApp устарел. Пользоваться им в 2022 году... Это надо либо иметь там важные контакты, либо быть человеком очень консервативным <...> У них (пользователей WhatsApp. — NEWS.ru) вряд ли есть, что красть. Поэтому им все равно, чем пользоваться, — заявил эксперт.

Архитектура WhatsApp изначально выстроена неправильно, но это никак не исправляется, видимо, из-за неповоротливости руководства мессенджера, добавил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Он уточнил, что Павел Дуров своим заявлением насчет WhatsApp «не открыл Америку», хоть его слова и могут звучать как сенсация.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок. Он напомнил, что проблемы с безопасностью в WhatsApp существовали и до последнего обновления мессенджера. Дуров посоветовал удалить WhatsApp, чтобы не подвергать свой телефон взлому.