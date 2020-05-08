Вузы РФ готовятся зачислять абитуриентов в максимально короткие сроки

https://static.news.ru/photo/48c65e48-911d-11ea-8053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские высшие учебные заведения ожидают, что учебный год начнётся 1 сентября. Вузы планируют провести приёмную кампанию по результатам ЕГЭ в максимально сжатые сроки.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ. Представитель ведомства подчеркнул, что проведение приёмной кампании в условиях пандемии коронавируса должно обсуждаться с экспертами и профильными организациями.

В Минобрнауки сообщили, что документы на поступление вузы будут принимать онлайн. В случаях, когда для поступления в учебное заведение требуется пройти очный экзамен или собеседование, эти мероприятия пройдут дистанционно.

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.