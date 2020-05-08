Вузы РФ готовятся зачислять абитуриентов в максимально короткие сроки

Российские высшие учебные заведения ожидают, что учебный год начнётся 1 сентября. Вузы планируют провести приёмную кампанию по результатам ЕГЭ в максимально сжатые сроки.
Об этом ТАСС
В Минобрнауки сообщили, что документы на поступление вузы будут принимать онлайн. В случаях, когда для поступления в учебное заведение требуется пройти очный экзамен или собеседование, эти мероприятия пройдут дистанционно.
Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.
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