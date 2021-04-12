ВШЭ: РФ рискует «навсегда отстать» в передовых технологиях

https://static.news.ru/photo/8a46d55c-9c2d-11eb-ab76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия на текущий день является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует навсегда отстать от технологических лидеров. Такие данные следуют из доклада НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), которые приводит РБК.

Позиция США в докладе не была учтена. Авторы посчитали , что эта страна является одним из глобальных лидеров, сохраняющих позиции на большинстве отдельных товарных рынков.

Согласно докладу, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынки ядерных технологий и вооружения. Больше трети импорта в нашу страну пришлось на лекарства, медицинские приборы и летательные аппараты.

Лидерами глобального производства были признаны Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам. На второй позиции стоят Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания.

Россия, а также Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия и другие государства (всего в эту позицию включено 35 стран) признаны «опаздывающими производителями».

Авторы исследования отмечают, что на текущий день наша страна находится на так называемой «развилке»: РФ может как навсегда безнадёжно отстать от лидеров, так и начать подниматься в «рейтинге».

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