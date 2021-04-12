Крымские учёные разработали комплексный биопрепарат для растений

https://static.news.ru/photo/376d7f84-9b8d-11eb-bbbd-96000091f725_660.jpg Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Комплексный биопрепарат для растений на основе лактобактерий и наночастиц селена разработан учёными в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского.

Доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии университета Александр Омельченко рассказал, что группа микроорганизмов, используемая при создании данного биопрепарата, традиционно применяется в пищевой и медицинской промышленности.

Мы же нашли ей новое применение — подавление болезнетворных микроорганизмов не только для человека, но и для растений, а также стимуляция роста растений, — цитирует его «МК в Крыму».

По мнению Омельченко, полезные микроорганизмы в составе биопрепарата показывают высокую активность, что повышает его эффективность. Так, препарат продемонстрировал увеличение урожайности зерновых и овощных культур до 30%, а в производственных условиях — до 15%.

Он отметил, что технология настолько современная, что её только планируют одобрить на законодательном уровне в мировой практике. При этом крымские учёные уже успешно использовали этот метод.

Ранее исследователи из КФУ имени Вернадского зафиксировали формирование специфических антител у животных, которым ввели разрабатываемую в учреждении вакцину от коронавируса, передавал NEWS.ru. Подопытные кролики выработали антитела в ответ на две конструкции препарата. В одном случае реакция была ярко выражена, в другом — чуть слабее.