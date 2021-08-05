Врачам в «красной зоне» разрешили отказаться от противочумных костюмов

Роспотребнадзор смягчил рекомендации врачам, оказывающим помощь больным коронавирусом, и отменил обязательное ношение ими противочумных костюмов. Об этом рассказал главврач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

Накопленный опыт в нашей стране и во всём мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты, — сказал медик.

Он отметил, что в начале пандемии считалось, что противочумным костюмам альтернативы нет. Однако в них очень тяжело работать в жаркую погоду, а также сложно утилизировать после использования.

Теперь вместо такого средства индивидуальной защиты врачи, работающие в «красной зоне», могут носить удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый) либо медицинский халат с длинным рукавом. Кроме того, в зависимости от характера работы, им рекомендуется применять респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам ревакцинироваться раз в полгода, поскольку защитный эффект вакцин может снижаться против «дельта»-штамма коронавируса. В ведомстве отметили, что существующие вакцины обладают хорошими профилактическими свойствами, но для поддержания достаточной защиты от новых штаммов рекомендуется регулярно обновлять её.