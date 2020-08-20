Врач сообщил о переговорах по вывозу Навального в Европу

https://static.news.ru/photo/45734a8e-e2d1-11ea-a616-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Находящегося в коме в одной из омских больниц основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального необходимо эвакуировать в Европу. Об этом заявил врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года.

Алексей Навального конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли, — сказал он порталу Meduza.

По словам Ашихмина, ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса. При этом принять Навального могут только в Ганновере, где «очень хорошая токсикологическая школа». Медик отметил, что сейчас самое важное - договориться с врачами клиники в Омске, чтобы они отдали пациента.

Потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это (токсикология) — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином, — пояснил Ашихмин.

Дело в том, что соратники оппозиционера считают, что Навального отравили и ждут результатов анализов, которые должны быть готовы в четверг днём, как говорят врачи больницы. При этом Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, заявлял, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося.

Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Через несколько минут после взлёта он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, ранее в больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска рассказали о состоянии Навального.