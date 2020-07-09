Врач рассказал о психическом расстройстве анестезиолога-насильника

https://static.news.ru/photo/f280bc9a-c1f0-11ea-b6e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анестезиолог консультативно-диагностического центра «Ювента» в Санкт-Петербурге Армен Оганесян, приговорённый к десяти годам заключения за изнасилования пациенток, среди которых были несовершеннолетние, страдает психическим расстройством. Об этом журналистам сообщил главврач центра Бехтерева Виталий Морозов.
По словам специалиста, поведение насильника вызвано конкретными психическими недугами сексуального характера. Морозов определил его действия как имеющие признаки типичного поведенческого расстройства.
Это типичное поведенческое нарушение. Расстройство сексуального характера. Существует даже группа подобных нарушений. Этот человек вполне мог быть психически болен, — цитируют доктора «Невские Новости».
Оганесян совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилования в отношении своих пациенток. Он признан виновным по шести известным эпизодам. Оганесян насиловал пациенток в городском консультативно-диагностическом центре «Ювента», пока те находились под общим наркозом после операции. Среди потерпевших были несовершеннолетние.
В правоохранительные органы заявление на анестезиолога написали руководители медицинского центра.
Как ранее передавал NEWS.ru, кроме срока в колонии суд назначил преступнику ещё один год ограничения свободы, в течение которого он не сможет покидать свой муниципальный округ. Кроме того, после отбытия наказания Оганесяну запрещено в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью. При этом с него взысканы две компенсации морального вреда по 70 тысяч рублей.