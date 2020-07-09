Врач рассказал о психическом расстройстве анестезиолога-насильника

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Один из логистических операторов Mail.Ru Group — ООО «Амароли» — не выплатил зарплату курьерам Delivery Club за май и июнь, при том что компания передавала оператору деньги вовремя. Вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян сообщил, что компания оплатила работу курьеров напрямую и теперь намерена подать в суд на оператора.

Второй раз заплатили курьерам уже напрямую и прекратили работу с данным логистическим оператором. С ним мы будем судиться, — цитирует РБК Габриеляна. Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев сообщил агентству, что...