Врач рассказал о противопоказании российского препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/15b50dc4-a3e7-11ea-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат от коронавируса «Фавипиравир», аналогом которого является «Авифавир», может быть опасен для беременных из-за возможного влияния на ребёнка. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Наиболее важным и известным нежелательным явлением, который связан с препаратом «Фавипиравир», <...> является его возможный тараторенный эффект, то есть влияние на плод, — цитирует его ТАСС.

По его словам, в период приёма препарата рекомендован строгий контроль за возможным наступлением беременности как со стороны женщины, так и со стороны мужчины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность препарата превысила 80%. 21 мая 2020 года начался финальный этап испытаний. Для участия в программе пригласили свыше 300 пациентов. Средство будет доступно только в больницах и медцентрах, но не в аптеках, поскольку его следует применять под наблюдением врача.