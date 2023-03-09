Врач предупредил об опасности частого употребления кофе Врач Новиков: частое употребление кофе может вызвать аритмию

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Частое употребление кофе опасно для сердца, так как может вызвать аритмию, предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. В беседе с РИАМО он пояснил, что этот напиток может оказать необходимую краткосрочную стимуляцию мозга, но в долгосрочной перспективе оказывает вредное воздействие на организм из-за кофеина.

Кофе и другие энергетики оказывают свое стимулирующее действие на организм в основном за счет кофеина. Он действительно на некоторое время стимулирует работу мозга. Вместе с тем он оказывает стимулирующее влияние на сердце, а продолжительная и чрезмерная подобная стимуляция может вызвать аритмию, - рассказал сомнолог.

По словам врача, кофе и энергетики действуют непродолжительно, после чего усталость становится еще сильнее. Он отметил, что дальнейшие попытки восстановиться при помощи напитков, содержащих кофеин, можно сравнить со «стеганием хлыстом загнанной лошади». Новиков посоветовал обращаться к специалисту в случае постоянного ощущения сонливости, а не пытаться решить проблему с помощью кофеина.

Нутрициолог Любовь Андреева ранее рассказала, что у каждого человека есть ген, который отвечает за реакцию на кофе. Она посоветовала ограничить употребление напитка тем, у кого этот ген работает медленно, чтобы не возникло проблем со сном.