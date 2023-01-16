Нутрициолог рассказала, кому не стоит пить кофе Нутрициолог Андреева: у людей есть ген, от которого зависит реакция на кофе

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У всех людей есть ген, который отвечает за реакцию на кофе, рассказала нутрициолог Любовь Андреева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что тем, у кого этот ген работает медленно, лучше ограничиться одной чашкой кофе в день, иначе могут возникнуть проблемы со сном.

У некоторых людей, данный ген работает медленней, чем у других, таким людям лучше не пить больше одной чашки в день. Кофе будет усваиваться плохо, могут начаться нарушения сна, — пояснила нутрициолог.

Чтобы проверить работу гена, эксперт посоветовала попробовать выпить чашку кофе с утра на голодный желудок. Перед этим, по словам Андреевой, необходимо измерить давление, а позже, через 5-10 минут повторить замеры. Нутрициолог объяснила, что если показатели давления выросли и пришли в норму через пару часов, кофе можно пить без ограничений. У некоторых людей из-за кофе может наоборот увеличиваться сонливость, рассказала врач. По словам нутрициолога такой эффект происходит из-за чувствительности к теобромину, который содержится в кофе.

Ранее диетолог Соломатина порекомендовала ограничить употребление кофе до четырех чашек в сутки. Врач отметила, что стоит воздержаться от этого напитка на голодный желудок. В кофейнях лучше выбирать кофе без добавок, по мнению Соломатиной, ведь ингредиенты могут оказаться некачественными.