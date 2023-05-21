Врач предупредил об обратном эффекте безникотиновых сигарет Нарколог Масякин: безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят процесс

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Безникотиновые сигареты усложнят процесс отказа от курения, а не облегчат его. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он также отметил, что использование безникотиновых сигарет в стрессовой ситуации с большой долей вероятности приведет к тому, что в руках у курильщика вновь окажется стандартная сигарета, поскольку альтернативные стратегии поведения не были сформированы до уровня привычных.

Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении. Получается, что нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется, — пояснил Масякин.

Самым эффективным вариантом лечения никотиновой зависимости он назвал сочетание поведенческой и фармакологической терапий.

Масякин также предупредил, что при отказе от сигарет человек может начать употреблять больше алкоголя в роли «лекарства для нормализации состояния».

Ранее врач рассказал, что человеку, бросающему курить, следует исключить из своего рациона «мусорную еду», продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками и сахарозаменителями. Он предупредил, что в первые месяцы отказа от сигарет может наблюдаться набор веса, поэтому перед этим желательно проконсультироваться у врача и получить рекомендации по низкокалорийной диете.