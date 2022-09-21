Врач объяснила, как общаться с человеком с деменцией Врач Смирнова: при общении с человеком с болезнью Альцгеймера не стоит спорить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При общении с человеком с болезнью Альцгеймера не стоит конфликтовать и спорить, сообщила невролог Галина Смирнова. В беседе с Lenta.ru врач объяснила, что при разговоре нужно сесть к нему поближе и установить зрительный контакт, можно взять за руку, чтобы все внимание было сконцентрировано на собеседнике.

Не следует спорить с пожилым человеком и пытаться изменить его точку зрения. Он живет в своем мире, где ему достаточно комфортно. Если он не узнает детей или внуков, называет их соседями или сиделками, не нужно настаивать и объяснять, кем ему приходятся эти люди. Он все равно не поймет, а переживания приведут к дополнительному стрессу, — сказала невролог.

Врач добавила, что родственникам больного деменцией нужно научиться контролировать свои эмоции и не выплескивать на близкого негатив, так как это может серьезно усугубить его состояние. Также не стоит забывать хвалить человека за его физическую активность и позволять ему делать привычные дела.

Ранее стало известно, что часто первым признаком деменции являются проблемы с памятью, например, человек с трудом может найти дорогу домой. Еще одним признаком старческого слабоумия могут выступать повторяющиеся в короткий промежуток времени одни и те же вопросы. «Тревожным звоночком» могут стать и какие-то личностные изменения: если раньше человек любил гулять и вести активную социальную жизнь, но вдруг ни с того ни с сего полюбил проводить время дома.