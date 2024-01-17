Врач назвала четыре обязательных категории для вакцинации от коклюша Врач Мескина: дети, пожилые люди, астматики должны быть вакцинированы от коклюша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша, рассказала NEWS.ru инфекционист Елена Мескина. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых. Однако, как подчеркнула врач, сейчас вакцинация подростков и взрослых не включена в национальный календарь.

К сожалению, вакцина нашим государством не финансируется в национальном календаре, потому что вакцинация подростков и взрослых не включена сейчас в национальный календарь. Поэтому вот эту вакцину, если, например, московский календарь, то есть Москва финансирует закупку этой вакцины для своих граждан, но тоже, наверное, не для всех. Если человек не может получить эту вакцину бесплатно за счет финансирования местной программы, то есть смысл ее купить, чтобы привить себя, особенно это касается вакцинации людей, которые имеют, например, бронхиальную астму, неврологические заболевания или пожилым людям. Им очень важно сделать такую вакцину, — заявила Мескина.

По данным «Коммерсанта», в России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем: если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысячи случаев, то за десять месяцев 2023 года — 27,8 тысячи. Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников.

Мескина рассказала, что в группе риска по коклюшу находятся маленькие дети и пожилые люди, причем для них изнурительное заболевание может быть смертельным или иметь очень тяжелые последствия. Сильные приступы кашля в конечном итоге приводят к нарушению дыхания и дефициту кислорода, а далее страдает мозг. Также есть случаи переломов костей и выпадения прямой кишки.