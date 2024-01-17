«До выпадения прямой кишки»: врач назвала тяжелые последствия коклюша Врач Мескина: коклюш приводит к кровоизлиянию в мозг и выпадению прямой кишки

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В группе риска по коклюшу находятся маленькие дети и пожилые люди, причем для них изнурительное заболевание может быть смертельным или иметь очень тяжелые последствия, рассказала NEWS.ru инфекционист Елена Мескина. По ее словам, сильные приступы кашля в конечном итоге приводят к нарушению дыхания и дефициту кислорода, а далее страдает мозг.

Напряжение, которое человек испытывает от кашля, настолько сильное, что могут быть совершенно различные осложнения, которые связаны с кровоизлияниями куда угодно, но самые опасные, конечно, в глаза или в мозг, даже бывали переломы костей, вплоть до выпадения прямой кишки, — сказала Мескина.

Врач добавила, что коклюш передается путем заражения от другого человека. Она отметила, что инфекция способна протекать, как обычное ОРЗ.

Человек не знает о том, что у него коклюш, но инфекцию распространяет. И вот такая форма коклюша, она как раз характерна больше для взрослых, — подчеркнула Мескина.

По данным «Коммерсанта», в России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем: если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысячи случаев, то за десять месяцев 2023 года — 27,8 тысячи. Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников.

Ранее в Областной клинической больнице № 2 Тюмени скончался от коклюша 10-месячный ребенок. Мальчик родился на 27-й неделе и весил всего 1,9 кг. При этом у него были выявлены серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта