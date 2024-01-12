В Тюмени из-за коклюша умер 10-месячный ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Областной клинической больнице № 2 Тюмени скончался от коклюша 10-месячный ребенок, пишет местный портал «Наш город». Как отмечается, мальчик родился на 27-й неделе и весил всего 1,9 кг. При этом у него были выявлены серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта. После операций малыш уже пошел на поправку. Однако во время реабилитации в специализированном центре его состояние стало ухудшаться.

Ребенка перевезли в Областную клиническую больницу № 2, приводит портал рассказ матери. Здесь у него выявили одностороннюю пневмонию. Малыша выписали, когда он пошел на поправку. Однако через несколько дней ему снова стало плохо, и его вновь госпитализировали в ОКБ № 2. На этот раз медики диагностировали коклюш.

Дома мы пробыли два дня, на протяжении которых продолжали пить и антибиотики, и другие назначенные лекарства. Однако к вечеру вторых суток после выписки у ребенка поднялась высокая температура. Я испугалась, вызвала скорую — нас доставили в городскую больницу № 2, — рассказывает женщина.

Из-за высокой температуры и пониженной сатурации мальчика положили в реанимацию. 23 декабря 2023 года он умер от бронхолегочной дисплазии.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала коклюш «недовыявляемой инфекцией». Она объяснила, что в стране это заболевание плохо диагностируется. По ее словам, когда родители замечают у ребенка кашель, который не заканчивается долгое время, его ведут к аллергологу, чтобы убедиться в отсутствии бронхиальной астмы. Однако в первую очередь, говорит она, необходимо исключить коклюш, который встречается в любом возрасте.