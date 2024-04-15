Врач назвал отличия между плохим настроением и депрессией Врач Хорс: плохое настроение не может длиться больше месяца

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Если грусть продолжается больше месяца, то это уже признак клинической депрессии, рассказал в беседе с НСН практикующий психолог, писатель Михаил Хорс. По его словам, если от плохого настроения не спасают прогулка по парку или занятия спортом, это также может означать депрессию.

Медик отметил, что весной случаются периоды обострения и их нужно себе позволять, несмотря на бытующее мнение, что в это время года должно быть исключительно хорошее настроение. Человек может расстраиваться, что у него плохое настроение, поэтому начинает себе запрещать его, а такие запреты приводят к депрессии.

Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии. Если совет пойти погулять по парку и заняться спортом не помогает, у вас с большой вероятностью депрессия. Как выходить из такого состояния? Признать его и принять, что выйти из депрессии можно за несколько месяцев, быстро не получится, — объяснил психолог.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос предупредила, что проживать эмоции необходимо, чтобы они не накапливались. Специалист уточнила, что выражение чувств может быть адресованным. Например, когда человек испытывает радость, он может высказать это словами или продлить приятную эмоцию через объятия.

До этого в России зафиксировали рекордные за пять лет продажи антидепрессантов. В стране было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов за первые 11 недель 2024 года на сумму 2,9 млрд рублей.