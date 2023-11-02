Врач дала советы, как победить ноябрьскую сонливость Врач Черемисова: побороть ноябрьскую сонливость помогут спорт и яркий свет

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Справиться с сонливостью и сохранить бодрость в ноябре помогут регулярные физические упражнения, рассказала в беседе с «МК в Питере» врач-травматолог Дарья Черемисова. По ее словам, повысить уровень энергии на весь день также помогут правильное питание, свежий воздух и яркий свет.

Возьмите за правило делать по утрам зарядку. Добавьте в свое расписание вечерние прогулки, <...> занятия спортом или любые другие физические активности. Осень — отличное время, чтобы попробовать новую привычку, например, плавание или йогу, — посоветовала специалист.

Также врач призвала ложиться спать и вставать в одно и то же время, в том числе и в выходные, а для здорового сна использовать ортопедические подушку и матрас. Особое внимание в ноябре следует обратить на питание, добавила эксперт. Для этого нужно ограничить потребление сахара и фастфуда, включив в рацион продукты с витаминами и микроэлементами, повышающими общий тонус организма — это магний, цинк, калий, витамины группы B и D.

Не стоит злоупотреблять кофеином — чтобы уберечь сердце от воздействия значительного количества кофеина, не пейте больше одной-двух чашек кофе в день, — предупредила медик.

Кроме того, хорошим средством борьбы с сонливостью является яркий свет в доме и офисе, добавила Черемисова. При работе следует проветривать помещение и делать 15-минутные перерывы каждые 2-3 часа. Также полезно чаще вставать из-за компьютера, это восстанавливает кровообращение и возвращает концентрацию внимания.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что бороться с осенней сонливостью можно при помощи яркого света. По его словам, привести организм в состояние полноценного бодрствования поможет максимальное освещение в доме, особенно от ламп дневного света.