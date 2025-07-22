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22 июля 2025 в 09:30

Воздушные сырники с шоколадной сердцевиной! Попробуйте приготовить их так

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти воздушные сырники с тающей шоколадной сердцевиной станут любимым завтраком для всей семьи. Нежный творог, хрустящая корочка и сладкий сюрприз внутри — идеальное начало дня! А если хотите большей воздушности, протирайте творог через сито.

Ингредиенты

  • Творог 9% — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Черный шоколад — 15 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Мука — 70 г

Приготовление

  1. Просейте муку через сито. Смешайте творог, желток, сахар и ванилин. Добавьте 50 г муки, замесите однородное тесто. Разделите массу на 4 равные части. В центр каждой положите кусочек шоколада, сформируйте аккуратные небольшие шарики.
  2. Обваляйте сырники в оставшейся муке, немного приплюсните сверху. Обжарьте каждый сырник на сливочном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте теплыми со сметаной, ягодами, карамельным соусом или любым топпингом на ваш выбор.

Ранее мы готовили творожную запеканку с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два.

сырники
творог
рецепт
десерты
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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