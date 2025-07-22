Воздушные сырники с шоколадной сердцевиной! Попробуйте приготовить их так

Воздушные сырники с шоколадной сердцевиной! Попробуйте приготовить их так

Эти воздушные сырники с тающей шоколадной сердцевиной станут любимым завтраком для всей семьи. Нежный творог, хрустящая корочка и сладкий сюрприз внутри — идеальное начало дня! А если хотите большей воздушности, протирайте творог через сито.

Ингредиенты

Творог 9% — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Ванилин — щепотка

Черный шоколад — 15 г

Масло сливочное — 20 г

Мука — 70 г

Приготовление

Просейте муку через сито. Смешайте творог, желток, сахар и ванилин. Добавьте 50 г муки, замесите однородное тесто. Разделите массу на 4 равные части. В центр каждой положите кусочек шоколада, сформируйте аккуратные небольшие шарики. Обваляйте сырники в оставшейся муке, немного приплюсните сверху. Обжарьте каждый сырник на сливочном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте теплыми со сметаной, ягодами, карамельным соусом или любым топпингом на ваш выбор.

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