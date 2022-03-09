Военный эксперт заявил, что американцы хотели создать биологическое оружие

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия, заявил, что «американцы хотели создать биологическое оружие нового поколения, которое будет этнически специфичным».

Американцы испугались того, что их поймают за руку из-за нарушения конвенции о биологическом и токсинном оружии, которую они подписали в 1972 году одними из первых. Там работы велись по трём направлениям: изучение эпидемиологической обстановки в районе будущего квартирования войск НАТО и США, второе направление — изучение генотипа славян, и третье — усиление патогенности с помощью методов синтетической биологии. То есть американцы хотели создать биологическое оружие нового поколения, которое будет этнически специфичным. Такую задачу они поставили ещё в 1999 году, тогдашним директором ЦРУ Джорджем Тенетом, — отметил микробиолог в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, с тех пор американцы «тратят на создание дизайнерских вирусов около $2 млрд ежегодно». Все эти годы они собирают генетические материалы как россиян, так и других народов нашей страны. Китай, кстати, тоже, как и Россия, окружён со всех сторон этими военно-биологическими лабораториями, напомнил эксперт.

Практически во всех странах СНГ имеются эти лаборатории. Наши военные должны взять их под контроль, максимально собрать доказательную базу для предоставления международному суду в Гааге и Совету Безопасности ООН. Потому что американцы и британцы любят кричать о российской угрозе. А это уже не просто угроза, это фактически совершённое военное преступление на территории сопредельных с нами государств. Это угроза всему человечеству, по большому счёту, а как быстро распространяются инфекции, мы увидели на примере ковида, — подытожил спикер.

В свою очередь доктор химических наук Леонид Ринк в разговоре с NEWS.ru отметил, что давно предлагал «раздолбать эти лаборатории в обязательном порядке». Он утверждает, что в этих учреждениях развивали новые вирусы, включая коронавирус.

То, что сейчас наши войска делают, — абсолютно правильно, вариантов нет никаких. Что делают там в них (лабораториях. — NEWS.ru)? Прежде всего это бывшие высококвалифицированные античумные станции, на каждой станции была коллекция самых страшных вирусов. Холера, чума, сибирская язва и так далее. Во-первых, они взяли их на финансирование по всему СНГ, не только на Украине, и развивали там новые виды вирусов, в том числе и ковид. Поэтому их надо было обязательно... обязательно прекратить это безобразие, — подчеркнул биохимик.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. Ведомство также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.