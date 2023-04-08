Тело военкора Татарского предали земле В Москве закончилась церемония прощания с военкором Татарским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с Владленом Татарским, погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент NEWS.ru. Военкора похоронили с воинскими почестями под звуки гимна России.

Около сотни человек сопровождали катафалк, который вез тело Татарского. Отпевал погибшего епископ Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси, Савва. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и ее главред Маргарита Симоньян передали траурные венки, которые будут выставлены у могилы Татарского.

На церемонии прощания с военкором присутствовали предприниматель Евгений Пригожин, экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и сотни других граждан.

Татарский погиб 2 февраля в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую журналисту подарила девушка по имени Дарья Трепова. При взрыве пострадали 40 человек.

Трепова была задержана на следующий день после взрыва и арестована до 2 июня. Ей грозит до 25 лет лишения свободы по статье о теракте.