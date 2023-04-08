Стало известно, кто пришел на церемонию прощания с Татарским Пригожин пришел на церемонию прощания с Татарским

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин

На церемонию прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским на Троекуровское кладбище пришел связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин, сообщает корреспондент NEWS.ru. Кроме того, на церемонии присутствуют бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, поэт и музыкант Аким Апачев, а также сотни других граждан. Прощание с Татарским начнется в 12:00 мск.

Сотрудники служб безопасности установили металлические рамки на входе, а также привлекли к работе кинологов.

Пригожин отметил, что «Татарский остается с нами, его голос будет дальше звучать. Профессия военный репортер — это самое сложное, что бывает на войне, так как нужно быть под пулями каждый день. Татарский не вылезал из окопов», сообщает РИА Новости.

Как рассказал Апачев, Татарский выполнял важную работу, объясняя людям, за что Вооруженные силы России сражаются в Донбассе.

Они его убили, но породили легенду. Теперь мы прекрасно понимаем с кем и для чего воюем, — отметил музыкант.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и еще более 30 человек пострадали, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В тот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку. Вскоре прогремел взрыв.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.